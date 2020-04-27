Во Франции зафиксировали исторический рост безработицы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Исторический рост числа безработных на более чем 246 тысяч человек был зарегистрирован во Франции в марте, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
"В марте число лиц, ищущих работу, (зарегистрированных – ред.) в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 100 в марте 2020 года", - сообщается в пресс-релизе.
При этом число лиц, ищущих работу, в категориях A, B и C, то есть включая тех, кто одновременно работает, увеличилось на 177500 человек.
Как отмечает министерство, такая ситуация сложилась, в частности, из-за того, что введение режима самоизоляции привело к непродлению временных контрактов и сокращению краткосрочных контрактов.
По информации минтруда, подобный исторический рост числа безработных объясняется тем, что люди, которые были безработными в феврале, все еще остаются ими в марте. Каждый месяц около 550 тысяч человек регистрируются в центре занятости и столько же его покидают. Однако из-за кризиса в области здравоохранения и режима самоизоляции отмечается резкое сокращения числа лиц, покинувших центр занятости в этом месяце (минус 29%, что составляет почти 170 тысяч человек).
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Таким образом, безработица растет, потому что компании в нынешних условиях больше не нанимают сотрудников, а не потому, что они массово сокращают кадры.
Как передает радиостанция France Info, это означает, что самый большой рост числа безработных с 1996 года был зарегистрирован в марте во Франции – на 7,1% в категории А. Таким образом, количество соискателей в этой категории достигло 3 732 500 без учета данных с французской Майотты.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались. Во Франции, по данным на 26 апреля, выявлено 124,5 тысячи случаев заболевания, более 22,8 тысячи больных умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф