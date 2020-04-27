Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
По ее мнению, отменять ограничения именно сейчас преждевременно.
"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Накануне глава ведомства отметила, что Россия может избежать пика заражения, если граждане останутся дома во время майских праздников. Она добавила, что россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего.
Если поначалу темпы прироста зараженных в стране составляли почти 30 процентов в сутки, то сейчас эта цифра опустилась ниже десяти процентов, подчеркнула она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.