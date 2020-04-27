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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T18:53
https://ria.ru/20200427/1570642398.html
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284101_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2a36eee417768a7f8717280a9824bba5.jpg
РИА Новости

Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

17:31 27.04.2020 (обновлено: 18:53 27.04.2020)
205731
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПешеход на Пятницкой улице в Москве
Пешеход на Пятницкой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
По ее мнению, отменять ограничения именно сейчас преждевременно.

"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне глава ведомства отметила, что Россия может избежать пика заражения, если граждане останутся дома во время майских праздников. Она добавила, что россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего.
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Если поначалу темпы прироста зараженных в стране составляли почти 30 процентов в сутки, то сейчас эта цифра опустилась ниже десяти процентов, подчеркнула она.
По последним данным, в России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 794 погибли, свыше семи тысяч пациентов вылечились. Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек, как минимум 193 тысячи скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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