Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.

По ее мнению, отменять ограничения именно сейчас преждевременно.

"Мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне глава ведомства отметила, что Россия может избежать пика заражения , если граждане останутся дома во время майских праздников. Она добавила, что россияне прошли два инкубационных периода коронавируса, однако говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только по окончании третьего.

Если поначалу темпы прироста зараженных в стране составляли почти 30 процентов в сутки, то сейчас эта цифра опустилась ниже десяти процентов, подчеркнула она.

России зафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в По последним данным, взафиксировали более 87 тысяч больных COVID-19 (большинство — в Москве ), из них 794 погибли, свыше семи тысяч пациентов вылечились. Общее число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,8 миллиона человек, как минимум 193 тысячи скончались.