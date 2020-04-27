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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T23:56
https://ria.ru/20200427/1570642364.html
Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570783_0:0:2928:1646_1036x0_80_0_0_e73ab7ff60320516f2c726709da2b808.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса

17:30 27.04.2020 (обновлено: 23:56 27.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Препарат GS-5734, или ремдесивир, который используется для лечения коронавируса, может быть опасным для репродуктивной системы, сообщается в препринте статьи китайских ученых на портале bioRxiv.org.
В рамках доклинических исследований специалисты использовали 28 мышей, которые разделили на четыре группы. Первой группе не давали ремдесивир, а трем другим ежедневно вкалывали по десять, 50 и 150 микрограммов препарата в день.
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Спустя неделю выяснилось, что использование препарата отрицательно сказывается на количестве половых клеток и их подвижности, при этом последствия были тем хуже, чем выше составляла ежедневная доза препарата.
При этом исследователи отмечают, что для определения влияния лекарства необходимо продолжать изучение последствий его употребления.
Ремдесивир был разработан в 2015 году для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, однако активно применяется для лечения COVID-19.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЗдоровьеКитайОбщество
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