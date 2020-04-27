Ученые рассказали о возможной опасности лекарства от коронавируса

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Препарат GS-5734, или ремдесивир, который используется для лечения Препарат GS-5734, или ремдесивир, который используется для лечения коронавируса , может быть опасным для репродуктивной системы, сообщается в препринте статьи китайских ученых на портале bioRxiv.org.

В рамках доклинических исследований специалисты использовали 28 мышей, которые разделили на четыре группы. Первой группе не давали ремдесивир, а трем другим ежедневно вкалывали по десять, 50 и 150 микрограммов препарата в день.

Спустя неделю выяснилось, что использование препарата отрицательно сказывается на количестве половых клеток и их подвижности, при этом последствия были тем хуже, чем выше составляла ежедневная доза препарата.

При этом исследователи отмечают, что для определения влияния лекарства необходимо продолжать изучение последствий его употребления.

Ремдесивир был разработан в 2015 году для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола, однако активно применяется для лечения COVID-19.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире превысило 2,8 миллиона человек, из них более 196 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 87 тысяч человек, 794 из них умерли.