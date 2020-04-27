Врач рассказал о сроках преодоления пика коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эксперты прогнозируют выход на плато по заболеваемости Эксперты прогнозируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая, но реальные сроки зависят от личной ответственности каждого человека, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, врач-психиатр Игорь Каграманян

"По общему мнению экспертного сообщества, понимая под пиком стабилизацию и прекращение нарастания прироста новых случаев, большинство специалистов сходятся в оценках, что это должно произойти в мае. Наверное, где-то в середине мая мы сумеем выйти на плато так называемое, наступление некой стабилизации, за которой последует плавный поэтапный выход из этой ситуации", - сказал он на онлайн-брифинге на тему "Мифы и правда о коронавирусе".

Он напомнил, что очень много зависит от поведения каждого человека.

"Чем более ответственно каждый из нас будет соблюдать все рекомендации, включая и ограничительные меры, с пониманием того, что это требует выдержки, мобилизации каждого из нас, тем скорее мы пройдем вот этот пик", - добавил Каграманян.

По его мнению, "в целом ситуация в нашей стране управляема".