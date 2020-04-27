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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T17:30
https://ria.ru/20200427/1570642332.html
Врач рассказал о сроках преодоления пика коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

Врач рассказал о сроках преодоления пика коронавируса в России

17:30 27.04.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Эксперты прогнозируют выход на плато по заболеваемости коронавирусом к середине мая, но реальные сроки зависят от личной ответственности каждого человека, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике, врач-психиатр Игорь Каграманян.
"По общему мнению экспертного сообщества, понимая под пиком стабилизацию и прекращение нарастания прироста новых случаев, большинство специалистов сходятся в оценках, что это должно произойти в мае. Наверное, где-то в середине мая мы сумеем выйти на плато так называемое, наступление некой стабилизации, за которой последует плавный поэтапный выход из этой ситуации", - сказал он на онлайн-брифинге на тему "Мифы и правда о коронавирусе".
Карта распространения нового коронавируса в России
20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Он напомнил, что очень много зависит от поведения каждого человека.
"Чем более ответственно каждый из нас будет соблюдать все рекомендации, включая и ограничительные меры, с пониманием того, что это требует выдержки, мобилизации каждого из нас, тем скорее мы пройдем вот этот пик", - добавил Каграманян.
По его мнению, "в целом ситуация в нашей стране управляема".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь КаграманянЗдоровье - ОбществоОбщество
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