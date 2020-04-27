В странах Персидского залива растет число заразившихся коронавирусом

По информации минздрава Катара в понедельник, число случаев заболевания коронавирусом доросло почти до тысячи человек в сутки, что является одним из самых высоких показателей прироста среди арабских стран, а общее число случаев с момента начала пандемии превысило 11,2 тысячи. Как отметили в минздраве, в основном коронавирус выявляется у иностранных рабочих, которые были изолированы из-за контактов с ранее заболевшими, число инфицированных продолжает расти, потому что страна вышла на пик по числу заболевших. При этом количество летальных исходов осталось прежним, от коронавируса умерли 10 человек. С начала недели в Катаре частично была выведена из-под карантина индустриальная зона, где работают и живут множество иностранных рабочих, среди которых было обнаружено больше всего случаев заболевания коронавирусом.