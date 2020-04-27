В странах Персидского залива растет число заразившихся коронавирусом

ДОХА, 27 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в странах Персидского залива, в первую очередь, в Саудовской Аравии и Катаре, быстро нарастает на фоне ослаблений ограничений на передвижение, сообщили минздравы шести аравийских монархий.
Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения Саудовской Аравии, за последние сутки число выявленных случаев коронавируса выросло на 1289, общее число зараженных превысило 18,8 тысячи человек, количество летальных исходов достигло 144. Более 2,5 тысячи человек выздоровели. Несмотря на быстрый рост числа заболевших, в минувшие выходные саудовские власти распорядились снять комендантский час в большинстве городов страны, за исключением Мекки.
По информации минздрава Катара в понедельник, число случаев заболевания коронавирусом доросло почти до тысячи человек в сутки, что является одним из самых высоких показателей прироста среди арабских стран, а общее число случаев с момента начала пандемии превысило 11,2 тысячи. Как отметили в минздраве, в основном коронавирус выявляется у иностранных рабочих, которые были изолированы из-за контактов с ранее заболевшими, число инфицированных продолжает расти, потому что страна вышла на пик по числу заболевших. При этом количество летальных исходов осталось прежним, от коронавируса умерли 10 человек. С начала недели в Катаре частично была выведена из-под карантина индустриальная зона, где работают и живут множество иностранных рабочих, среди которых было обнаружено больше всего случаев заболевания коронавирусом.
Число заболевших в Катаре превысило этот показатель в ОАЭ, население которых более чем в три раза превышает население маленького эмирата. Число заболевших коронавирусом в ОАЭ с момента начала пандемии выросло до 10,3 тысяч, скончались 76 человек, выздоровели почти 2 тысячи. Власти ОАЭ на прошлой неделе распорядились постепенно начать открытие торговых центров и магазинов, а также снова запустить общественный транспорт.
В свою очередь в Кувейте темпы распространения коронавируса остаются на прежнем уровне, и за последние сутки число новых заболевших составило 200, превысив 3,2 тысячи за время с начала пандемии. Количество смертельных случаев выросло до 22.
В Бахрейне темпы распространения коронавируса замедлились, за последние сутки, по данным минздрава, на территории страны был выявлен 61 случай, общее число составляет 2,7 тысячи, умерли восемь человек. Более 1,2 тысячи инфицированных выздоровели.
Самое маленькое число заболевших из шести стран Персидского залива зафиксировано в Омане, где коронавирус выявлен у 2049 человек с начала пандемии, умерли 10 человек.
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