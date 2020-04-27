В Нефтеюганске кассира будут судить за кражу 59 миллионов рублей

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа направила в суд дело местной жительницы по обвинению в краже 59 миллионов рублей в коммерческом банке, сообщает пресс-служба ведомства.

"Нефтеюганский межрайонный прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы", - говорится в сообщении.

Женщине предъявлено обвинение по статьям "Присвоение чужого имущества" и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

По версии следствия, с февраля по июль 2019 года обвиняемая, работая кассиром-контролером отдела кассовых операций одного из коммерческих банков, похитила из загруженных кассет банкоматов 59 млн рублей.

В прокуратуре пояснили, что женщина зачисляла их на виртуальный электронный счет на торговой платформе онлайн-инвестиций, совершала с ними финансовые операции, а в последующем переводила на свою банковскую карту и тратила на личные нужды.