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Религия и мировоззрение
2020-04-27T18:00
https://ria.ru/20200427/1570641648.html
"Это дикое суеверие!" Почему Радоницу отмечают неправильно
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РИА Новости

"Это дикое суеверие!" Почему Радоницу отмечают неправильно

17:39 27.04.2020 (обновлено: 18:00 27.04.2020)
182949
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПосещение кладбищ в день Радоницы
Посещение кладбищ в день Радоницы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Православные христиане на девятый день после Пасхи отмечают Радоницу (в этом году — 28 апреля). Верующие поминают усопших, причем особым чином. Однако сейчас храмы и кладбища во многих регионах России закрыты из-за эпидемии коронавируса. Как молиться об умерших дома и не перепутать суеверие с церковной традицией — в материале РИА Новости.

Недавняя традиция

По статистике, в "пасхальных мероприятиях", как их называют в МВД, участвуют почти 1,3 миллиона москвичей. Но лишь меньше четверти посещают ночную службу в храме — главную часть праздника. Большинство устремляются в этот день на кладбища.
При этом в церковном уставе подобного предписания нет. И в народе еще сто лет назад такого не было. Поминать усопших в день главного христианского торжества начали лишь чуть более полувека назад. В разгар хрущевской антирелигиозной кампании подавляющее большинство храмов закрыли, поэтому люди принялись отмечать "праздник праздников" у могил родственников. Традиция прижилась и сохранилась после распада СССР. Правда, в Церкви призывают от нее отказаться.
"Еще с праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербного воскресенья, в этом году было 12 апреля. — Прим. ред.) в течение всей Страстной и Светлой недель поминовение усопших не совершается. Для этого в календаре выделен специальный день — Радоница, когда молитва за них возобновляется", — объясняет известный церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.
© РИА Новости / Сергей ПятаковВ храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
В храме Христа Спасителя в Москве во время праздничного пасхального богослужения
Причем поминовение усопших в этот день, по словам священнослужителя, — "рядовое". То есть Радоницы "не было изначально в церковном уставе", поэтому никаких изменений в богослужении, в отличие от той же Троицкой (или Вселенской) родительской субботы, не предусмотрено.
"У Радоницы языческие корни — так славяне называли день весенней тризны по усопшим. С приходом христианства Радоницу, что называется, воцерковили — теперь это церковное поминовение усопших после Пасхи", — уточняет он.

Особые молитвы

Обычно эти специальные молитвы произносят на кладбище. Однако из-за пандемии коронавируса посещение храмов и мест погребения ограничили. Поэтому в Русской православной церкви призвали поминать усопших дома.
"На официальном сайте Московского патриархата опубликован этот пасхальный чин поминовения. Он довольно объемный. Его желательно не читать, а петь", — советует отец Максим.
Тем, кто не воцерковлен или не привык ежедневно совершать правило по молитвослову, священник рекомендует трижды пропеть пасхальный тропарь "Христос воскресе из мертвых…", а затем произнести молитву "Упокой, Господи, души усопших рабов твоих (перечислить имена)".
"Можно еще пропеть "Со святыми упокой", "Вечную память" или пасхальный кондак "Аще и во гроб снизшел еси". Это уже хорошо и достаточно", — говорит протоиерей.
Поминовение на Радоницу начинается в храмах в понедельник вечером. Миряне могут совершить его тогда же, так и в течение всего следующего дня.
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРаспятие и свечи в церкви
Распятие и свечи в церкви
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Распятие и свечи в церкви

Важное условие

Вообще, священнослужители советуют поминать усопших молитвой "Упокой, Господи" ежедневно во время утреннего правила. Вариант — чтение Псалтири.
Но самое важное для православных христиан — конечно, поминовение в храме.
Обычно верующие молятся за умерших родных и близких на литургии. Во время ее подготовительной части — проскомидии — священнослужитель произносит особые молитвы за живых и за мертвых. Он читает поданные прихожанами записки, называя каждое имя и вынимая при этом небольшую частичку из просфоры.
"Это главное поминовение. Ведь мы на литургии совершаем бескровную жертву, таинство Евхаристии: претворение хлеба и вина в тело и кровь Христовы. И вот эти частички, каждая из которых соответствует упомянутому имени, мы помещаем в евхаристическую чашу, они омываются кровью Христовой. Тем самым происходит символическое соединений душ этих людей с Богом", — объясняет настоятель университетского храма Святой Татианы протоиерей Владимир Вигилянский.
Для этого прихожане и подают записки о поминовении. И оставляют пожертвования. Однако зачастую люди относятся к молитве как к услуге — мол, заплатил двести рублей, а батюшка все сделает сам.
На самом деле такой потребительский подход, как отмечают священнослужители, пользы не принесет. Если человек попросил о поминовении своего близкого на службе или отдельной панихиде, важно его личное присутствие при совершении требы.
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"Угощения для усопших"

Не менее важно для верующего и посещение могил умерших родственников. Зачастую христианин приглашает священника — для панихиды или литии (краткого заупокойного богослужения).
Если же священника рядом нет, достаточно прочесть молитву "Упокой, Господи" и пропеть "Со святыми упокой" и "Вечную память".
Однако в народе во второй половине XX века появилось множество поминальных традиций, которые ничего общего с христианским учением не имеют. Например, сложилось поверье, что на могилу надо класть именно искусственные цветы. Или приносить с собой "угощения для усопшего". Поэтому на кладбищах после Пасхи много пасхальных куличей и крашеных яиц.
"Это дикое суеверие! Причем оно возникло из достаточно бытовых мелочей. Например, кто-то пришел на могилку, облагородил ее, а потом сел перекусить — у нас же многие приезжают на кладбище на целый день. Ну и остались какие-то крошки, которые птицы склевывают. А в итоге потом рождается поверье, будто надо "кормить" усопших", — отмечает авторитетный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).
По его словам, для поминовения — дома, в храме или на кладбище — важна личная молитва. Пусть даже своими словами. Главное, призывает иеромонах, не относиться к этому как к формальности или "религиозной услуге".
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Популярные комментарии
Дикое суеверие - это религия, в целом
28 апреля, 01:54
НАНамаз Асланбеков
30200036
Очень скверно поставлена пропаганда в церкви православной,вот народи вытворяет,что вздумается. Не видела батюшку в этот день на кладбище, а вот пьянку видела. Кто на что способен. Суеверия рождаются из жизни. Отец мой умирал мучительно, а человеком был очень светлым... Снился мне каждуюночь и всё пить просил.руки протягивал и говорил: ПИТЬ. На сороковой день принесла я квасу на могилку и пролила немного в землю. Брат заворчал на дикость мою... Сниться и просить пить папа перестал,хотя страдала я мучительно и дальше... Но хотя бы спала. А церкви в нашей деревне отродясь не было, двоеданы жили,книги свои старинные рукописные имели и молились дома. Церковь слилась с государством и доверия у ней немного.
28 апреля, 06:53
Галина Белова
28032113
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