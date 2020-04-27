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2020-04-27T17:15
https://ria.ru/20200427/1570641510.html
На Ямале завели дело после жесткой посадки Ми-26
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РИА Новости

На Ямале завели дело после жесткой посадки Ми-26

17:15 27.04.2020
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© РИА Новости / МЧС РоссииНа месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
© РИА Новости / МЧС России
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе, в числе вероятных причин случившегося рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность судна и плохая погода, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Согласно данным ведомства, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостом и завалилось на правый борт. Следователи организовали проверку.
Кадры жесткой посадки Ми-26 на Ямале
25 апреля, 12:11
Момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале попал на видео
На борту, который направлялся из Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. В следственном управлении предварительно отмечали, что пострадали шесть человек. Госпитализация понадобилась четырем пострадавшим, остальных отправили на амбулаторное лечение.
"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ямало-Ненецком автономном округе... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства аварии, а также причины и условия произошедшего. "Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия", - добавили в следственном управлении.
Свою проверку в связи с инцидентом проводит также Уральская транспортная прокуратура. Ведомство уточняло, что вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", воздушное судно частично разрушено. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.
Ранее в понедельник в городской больнице Нового Уренгоя сообщили РИА Новости, что состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще двоих - удовлетворительное, у всех - без ухудшений за выходные.
На месте жесткой посадки вертолета Ми-26 в ЯНАО
27 апреля, 08:41
Врач оценил состояние пострадавших при жесткой посадке Ми-26 на Ямале
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ми-26Происшествия
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