На Ямале завели дело после жесткой посадки Ми-26

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после жесткой посадки вертолета Уголовное дело возбудили после жесткой посадки вертолета Ми-26 Ямало-Ненецком автономном округе , в числе вероятных причин случившегося рассматриваются ошибка пилотирования, неисправность судна и плохая погода, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Согласно данным ведомства, утром в субботу у вертолета Ми-26 при заходе на вынужденную посадку на площадку Русского газопромыслового месторождения в Тазовском районе ЯНАО произошла вибрация правого двигателя, воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, коснулось снега хвостом и завалилось на правый борт. Следователи организовали проверку.

На борту, который направлялся из Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае, находились восемь человек, среди них - четыре члена экипажа. В следственном управлении предварительно отмечали, что пострадали шесть человек. Госпитализация понадобилась четырем пострадавшим, остальных отправили на амбулаторное лечение.

"Уральским следственным управлением на транспорте СК России по факту жесткой посадки вертолета Ми-26Т в Ямало-Ненецком автономном округе... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.

Следователи выясняют обстоятельства аварии, а также причины и условия произошедшего. "Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные погодные условия", - добавили в следственном управлении.

Свою проверку в связи с инцидентом проводит также Уральская транспортная прокуратура. Ведомство уточняло, что вертолет принадлежит авиакомпании "Абакан Эир", воздушное судно частично разрушено. Надзорный орган проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.