Врач рассказала, как нужно носить медицинские маски

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Болеющему человеку следует менять медицинскую маску чаще, чем раз в два часа, также нужно правильно их надевать, а после использования надлежащим образом утилизировать, завила член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Болеющему человеку следует менять медицинскую маску чаще, чем раз в два часа, также нужно правильно их надевать, а после использования надлежащим образом утилизировать, завила член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна Кусайко.

"Маску должен носить как больной человек, так и тот, который ухаживает за больным человеком. И маска необходима в местах скопления народа", - сказала она на онлайн-брифинге на тему "Мифы и правда о коронавирусе ".

По мнению Кусайко, на улице маска не нужна.

"Если вы находитесь на улице, и рядом с вами больной человек, то можно надеть маску именно для предупреждения заражения от этого человека", - сказала врач.

Она также напомнила о сроках ношения одноразовых медицинских масок.

"Одноразовая маска в течение двух часов может быть только для человека, который здоров. Если мы имеем дело с больным человеком, то при появлении тех или иных признаков увлажнения маски маску надо поменять ранее времени, чем два часа ношения", - пояснила Кусайко.

Одноразовую медицинскую маску нельзя носить в течение нескольких дней, подчеркнула она.

"Прежде всего правильно надо брать маску. Прежде всего брать за те участки, которые прикрепляются за ушную раковину, плотно прижать к носу перекладину, которая есть на маске. И самое главное, растянуть маску, чтобы полностью защитить лицо. И ни в коем случаем не касаться маски руками. Если вы снимаете маску, то надо ее свернуть той частью, которая прилегала к лицу, и положить в пакет, чтобы утилизировать", - сказала эксперт.

В качестве материалов, наиболее подходящих для изготовления многоразовых масок, она назвала хлопок и шифон.

"В домашних условиях ее надо замочить в мыльном растворе. Постирать, погладить, отдать под пар. Тогда она пройдет все этапы и будет готова к использованию", - резюмировала Кусайко.