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2020-04-27T17:08
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Новикомбанк поддерживает финпроекты в рамках борьбы с COVID-19
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РИА Новости

Новикомбанк поддерживает финпроекты в рамках борьбы с COVID-19

17:08 27.04.2020
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© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 27 апр - Пресс-служба Новикомбанка. Новикомбанк активно поддерживает проекты предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех, по производству медицинского оборудования и разработки систем защиты и медицинской помощи для лечения больных, в том числе коронавирусом. Об этом в интервью "Коммерсант-Деньги" рассказала Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Опорный банк Госкорпорации Ростех эффективно взаимодействует с такими предприятиями своего акционера, как холдинг "Швабе", "Автоматика", POZIS и другие.
Холдинг "Швабе" стал единственным поставщиком тепловизоров.
POZIS готов начать поставку своей линейки компактных рециркуляторов, которые обеспечивают степень обеззараживания в 99,9% и при этом абсолютно безопасны. Ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов метрополитена и торговых центров разработал концерн "Автоматика". Специализированные лампы встраиваются в механизм эскалатора и в автоматическом режиме обеззараживают поручень, проходящий сквозь излучаемый ультрафиолет.
"Новикомбанк со своей стороны взял на полное обслуживание проекты по поддержке компаний Ростеха, выпускающих оборудование для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные средства и медицинские изделия", - подчеркнула Елена Георгиева.
Кроме того Новикомбанк помогает Ростеху своевременно и четко выполнять социальные обязательства перед своими сотрудниками в период пандемии. "И Ростех, и Новикомбанк на деле, а не на словах заботятся о своих сотрудниках. В условиях распространения коронавирусной инфекции наш акционер не только не приостановит социальные начинания, но, напротив, усилит меры социальной поддержки сотрудников", - рассказала Елена Георгиева.
Например, в Корпорации создана единая система управления здоровьем сотрудников, в рамках которой медицинские организации и центры компетенции в контуре Ростеха предоставляют комплекс медицинских услуг и сервисов сотрудникам и членам их семей. В условиях эпидемии компания "Центравиамед" (входит в Госкорпорацию Ростех) развернула специальную программу тестирования на коронавирус, включая выезд врача и медсестры в офис или на предприятие для забора биоматериала для лабораторных исследований.
"Кроме того, в период объявленных президентом нерабочих дней Ростех продолжает выплату заработной платы, материальной помощи, оплату больничных и социальных программ. При этом ИТ-сервисы корпорации и платежные инструменты Новикомбанка позволяют проводить все выплаты и организационные процедуры в дистанционном режиме", - подчеркнула в своем интервью Елена Георгиева.

Справочно:

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.
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