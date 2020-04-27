В России почти 40 населенных пунктов остаются отрезанными паводками

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порядка 40 населенных пунктов на территории страны остаются отрезанными паводковыми водами, налажена работа лодочных переправ, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС России.
"Тридцать семь населенных пунктов остаются отрезанными (паводком), ведомством организована работа лодочных переправ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в зонах подтопления находятся 30 низководных мостов, 14 участков автомобильных дорог, три жилых дома и 69 приусадебных участков.
27 апреля, 15:11Паводки в России начались на две недели раньше обычного