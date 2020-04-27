В Красноярске ввели режим "черного неба"

КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Синоптики из-за ухудшения метеоусловий для рассеивания вредных частиц в воздухе с вечера понедельника объявили в Красноярске режим "черного неба", сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.
"С 19 часов (15.00 мск) 27 апреля 2020 года до 07 часов 29 апреля 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия - ред.) первой степени опасности", - говорится в сообщении.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды