В Красноярске ввели режим "черного неба"

С начала года в Красноярске в связи с ухудшением экологической обстановки несколько раз объявлялся режим "черного неба". Жители региона в соцсетях жаловались на головную боль, першение в горле, слезливость и ухудшение зрения. Между тем Красноярск входит в федеральную программу "Чистый воздух", которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе.