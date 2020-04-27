В Финляндии число жертв коронавируса достигло 193

ХЕЛЬСИНКИ, 27 апр - РИА Новости. В Финляндии зарегистрировано 119 новых случаев коронавируса за сутки, три человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"В Финляндии 27 апреля всего 4695 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении. В воскресенье сообщалось о 4576 случаях заболевания.

Больше всего инфицированных в столичном регионе - 3204 человек.

По данным на 16.35 понедельника, 187 человек находились в больнице, из них 56 в реанимации, 193 умерли. Средний возраст погибших 84 года.