Вирусолог спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. К концу мая пандемия коронавируса в России достигнет пика, а затем начнет ослабевать, заявил вирусолог Анатолий Альштейн в эфире телеканала "Россия 24".
"Есть надежда, что летом у нас будет более сильный спад и будет относительно мало случаев, а где-то осенью они опять начнут подниматься", — сказал он.
Вторая волна эпидемии, как считает Альштейн, пройдет в более легкой форме, поэтому начать постепенную отмену введенных из-за пандемии ограничений можно будет в июне, предположил эксперт.
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