В Саудовской Аравии отменили смертную казнь для несовершеннолетних

"Смертная казнь несовершеннолетним заменяется на тюремное заключение на срок, не превышающий 10 лет", - говорится в сообщении. Как отметил глава комиссии Аввад аль-Аввад, слова которого приводятся в сообщении, "это важный день для Саудовской Аравии... Этот указ поможет нам в создании более современного уголовного кодекса".

На прошлой неделе власти королевства исключили удары плетьми или палками из списка возможных форм наказания за противозаконные действия. Выпуск этого указа совпал по времени с сообщениями западных СМИ со ссылкой на саудовских правозащитников за рубежом о смерти в тюрьме в Саудовской Аравии известного саудовского правозащитника и гражданского активиста Абдаллы аль-Хамида, который был одним из основателей "Саудовской ассоциации гражданских и политических прав", выступавшей за соблюдение прав человека в Саудовской Аравии и введение конституционной монархии. Международные правозащитники потребовали от саудовских властей расследовать причины его смерти.