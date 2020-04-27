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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T19:16
https://ria.ru/20200427/1570640481.html
Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570560328_0:118:2943:1773_1036x0_80_0_0_7a4dcce7d52835951e20a57ddbf34f57.jpg
РИА Новости

Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

16:58 27.04.2020 (обновлено: 19:16 27.04.2020)
494110
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в защитных масках на станции метро Москвы "Охотный ряд" проверяют цифровой пропуск у пассажира
Сотрудники полиции в защитных масках на станции метро Москвы Охотный ряд проверяют цифровой пропуск у пассажира
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
Специалисты считают, что к 20 мая ситуация нормализуется на 97%, к 28 мая - на 99%, а к 20 июля - на сто процентов. Ранее они заявляли, что в Китае распространение вируса завершилось 9 апреля.
Ученые отметили, что "поворотный момент" в России уже случился 24 апреля. По их словам, его уже прошли и другие страны.
Исследователи опираются на математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.
Специалисты добавили, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью и без лишнего оптимизма.
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В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян на майские праздники остаться дома для того, чтобы сохранить динамику спада.
Ожидается, что президент Владимир Путин до конца недели выступит с обращением к россиянам, в котором объявит о возможном продлении режима самоизоляции.
В России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных умерли, 7346 вылечились.
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SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
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На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Почему-то сингапурским ученым в этом вопросе веришь больше, чем нашим. Им не надо "понравится начальству".
27 апреля, 17:43
Анатолий Несмиян
46711032
Дизайнеры из Сингапура назвали дату завершения эпидемии коронавируса в России? Кто ещё попробует предсказать?
27 апреля, 17:44
zzzeebra
52242114
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