Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.
Специалисты считают, что к 20 мая ситуация нормализуется на 97%, к 28 мая - на 99%, а к 20 июля - на сто процентов. Ранее они заявляли, что в Китае распространение вируса завершилось 9 апреля.
Ученые отметили, что "поворотный момент" в России уже случился 24 апреля. По их словам, его уже прошли и другие страны.
Исследователи опираются на математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.
Специалисты добавили, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью и без лишнего оптимизма.
Оставайтесь дома
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян на майские праздники остаться дома для того, чтобы сохранить динамику спада.
Ожидается, что президент Владимир Путин до конца недели выступит с обращением к россиянам, в котором объявит о возможном продлении режима самоизоляции.
В России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных умерли, 7346 вылечились.
Коронавирус в мире
SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.