Ученые назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Сотрудники полиции в защитных масках на станции метро Москвы "Охотный ряд" проверяют цифровой пропуск у пассажира

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Распространение коронавируса в России завершится в июле, предсказали учены из сингапурского университета технологий и дизайна.

Специалисты считают, что к 20 мая ситуация нормализуется на 97%, к 28 мая - на 99%, а к 20 июля - на сто процентов. Ранее они заявляли, что в Китае распространение вируса завершилось 9 апреля.

Ученые отметили, что "поворотный момент" в России уже случился 24 апреля. По их словам, его уже прошли и другие страны.

Исследователи опираются на математическую модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, заболевшим и излечившимся.

Специалисты добавили, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью и без лишнего оптимизма.

Оставайтесь дома

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян на майские праздники остаться дома для того, чтобы сохранить динамику спада.

Ожидается, что президент Владимир Путин до конца недели выступит с обращением к россиянам, в котором объявит о возможном продлении режима самоизоляции.

В России коронавирусом заразились 87 147 человек, 794 инфицированных умерли, 7346 вылечились.

Коронавирус в мире

SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 2,8 миллиона человек в 185 странах, 193 тысячи скончались.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса ( США ), число заболевших уже превысило 2,9 миллиона человек, из них 206 тысяч умерли, 868 тысячам удалось победить инфекцию.

Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания