В Германии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

"Есть правила, принятые в ЕС, касающиеся въезда из третьих стран (запрещен с рядом исключений - ред.), поездок между странами ЕС (они ограничены - ред.). Мы стремимся внутри ЕС к тому, чтобы мы смогли как можно быстрее открыть границы, определить общие критерии… но пока нет формального решения. Но вы понимаете из моих слов, что не стоит рассчитывать на немедленную отмену предупреждения об опасности поездок", - добавил он.