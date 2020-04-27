В Германии рассказали о мерах по борьбе с коронавирусом

БЕРЛИН, 27 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел ФРГ призвало не рассчитывать на скорую отмену предупреждений об опасности путешествий за границу.
"Предупреждения об опасности поездок действуют сейчас до 3 мая, об их продлении будет принято решение до этой даты. Очевидно, что не будет неожиданностью то, какое решение будет принято", - заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер на брифинге в понедельник.
Он напомнил о заявлениях министра иностранных дел Хайко Мааса в последние дни, назвав их "управлением ожиданиями". Маас говорил, в частности, что сейчас нет оснований полагать, что немцы смогут отправиться летом за границу.
"Есть правила, принятые в ЕС, касающиеся въезда из третьих стран (запрещен с рядом исключений - ред.), поездок между странами ЕС (они ограничены - ред.). Мы стремимся внутри ЕС к тому, чтобы мы смогли как можно быстрее открыть границы, определить общие критерии… но пока нет формального решения. Но вы понимаете из моих слов, что не стоит рассчитывать на немедленную отмену предупреждения об опасности поездок", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.