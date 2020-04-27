В Ульяновской области число заболевших COVID-19 выросло до 360 человек

САМАРА, 27 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 360, сообщает в понедельник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Актуальная информация по коронавирусу в Ульяновской области на 17.00 (16.00 мск) 27 апреля. По оперативным данным, в регионе подтверждено 360 случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.

Как следует из данных сайта стопкоронавирус.рф, по состоянию на 10.50 мск 27 апреля в Ульяновской области подтвержден 331 случай COVID-19. Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 29 человек.

Из 360 заболевших в Ульяновской области 15 человек выздоровели, еще четверо скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.