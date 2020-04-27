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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:55
https://ria.ru/20200427/1570640266.html
Омские депутаты сдали тест на коронавирус
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870332_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d571a3afd4f3633d122c68e3f470a5ff.jpg
РИА Новости

Омские депутаты сдали тест на коронавирус

16:55 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке "Сколково"
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Несколько депутатов Законодательного собрания Омской области в понедельник сдали тест на коронавирус из-за подозрений на заболевание, сообщил РИА Новости депутат регионального парламента Антон Берендеев (ЛДПР).
"Сегодня я и несколько депутатов комитета по образованию, по собственности, аграрной политике ездили сдавать тесты на коронавирус. Сдавали мазок в здании Заксобрания, все было строго организовано, очередь была не более двух человек - все приезжали к назначенному времени, на входе обрабатывали руки, измеряли температуру. Нам пояснили, что сдаём анализ из-за подозрений на коронавирус у кого-то из персонала, но у кого, мы не знаем", - пояснил Берендеев.
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Он уточнил, что сдавал тесты не весь депутатский корпус (44 человека), а только депутаты тех комитетов, которые могли пересечься с потенциально зараженным человеком. В комитеты, перечисленные Берендеевым, вместе с ним входят 30 депутатов.
В пресс-службе регионального парламента сообщили, что по этой ситуации ничего неизвестно, поэтому прокомментировать этот инцидент в Законодательном собрании не могут.
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