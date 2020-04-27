На Бали раскритиковали русскоязычных туристов, нарушивших правила

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Туристов на скутере раскритиковали в интернете за пренебрежение правилами, действующими на Бали для обеспечения безопасности местных жителей и гостей во время эпидемии, Туристов на скутере раскритиковали в интернете за пренебрежение правилами, действующими на Бали для обеспечения безопасности местных жителей и гостей во время эпидемии, сообщает News.com.au.

Русскоязычная пара подъехала к знаку "Закрыто для посетителей" — они установлены у всех пляжей и туристических достопримечательностей, не работающих до конца мая из-за вспышки коронавируса. Мужчина отодвинул знак, и пара проехала на скалу Каранг Бома.

Видео инцидента было размещено в индонезийских сообществах в соцсетях, включая Denpasar Viral. Многие пользователи задают вопрос, почему нарушители все еще находятся на острове после призывов к иностранцам вернуться на родину.

"Верните их в свою страну, они не понимают правил и только усложняют нам задачу", — возмущаются местные жители в комментариях.

Ранее в этом месяце группа туристов на Бали провела шумную вечеринку по случаю дня рождения на роскошной вилле, игнорируя меры по социальной изоляции.

Как сообщается, египтянин отмечал 21-й день рождения, что вызвало негодование среди местных жителей. Потом именинник извинился, но, по мнению индонезийцев, ущерб уже нанесен, и туристы должны покинуть остров.