Юрист поддержал ужесточение мер против нарушителей тишины

"Я однозначно за ужесточение законодательства, касающегося вопросов защиты покоя граждан. Как в дневное время, так и в ночное. На мой взгляд, на сегодняшний день в РФ сложилась ситуация, при которой нормативная база, затрагивающая вопросы тишины и покоя граждан, просто невероятно лояльна к нарушителям", - сказал он РИА Новости.