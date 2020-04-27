Юрист поддержал ужесточение мер против нарушителей тишины

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ужесточение мер по соблюдению тишины в новом КоАП восполнит законодательные пробелы, связанные с неуважительным отношением к человеку, считает руководитель адвокатской коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто не может, например, успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.
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"Я однозначно за ужесточение законодательства, касающегося вопросов защиты покоя граждан. Как в дневное время, так и в ночное. На мой взгляд, на сегодняшний день в РФ сложилась ситуация, при которой нормативная база, затрагивающая вопросы тишины и покоя граждан, просто невероятно лояльна к нарушителям", - сказал он РИА Новости.
Юрист полагает, что проблема этических "пробелов" у людей стоит сейчас особенно остро.
"Закон должен располагать достойным арсеналом юридических инструментов, чтобы эти пробелы восполнять, если человеку все равно, что за стенкой спит ребёнок или отдыхает пожилой человек", - заключил Грибаков.
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