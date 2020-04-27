В МЧС рассказали об очагах природных пожаров

По его словам, угрозы населенным пунктам от природных пожаров пока нет. На территории 36 субъектов введен особый противопожарный режим, еще в 25 - частично.

Собеседник агентства отметил, что благодаря космическому мониторингу и работе беспилотников за неделю в стране выявлено порядка 11 тысяч термических точек. Их увеличение отмечается на территории Алтайского, Красноярского краев, а также в Новосибирской и Омской областях.