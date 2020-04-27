В МЧС рассказали об очагах природных пожаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порядка 110 очагов природных пожаров продолжают действовать в 11 регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, площадь активного горения составляет более 70 гектаров, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.
"На сегодняшний день в 11 субъектах Сибири и Дальнего Востока продолжают действовать 107 очагов природных пожаров на площади активного горения более 70 гектаров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы населенным пунктам от природных пожаров пока нет. На территории 36 субъектов введен особый противопожарный режим, еще в 25 - частично.
Собеседник агентства отметил, что благодаря космическому мониторингу и работе беспилотников за неделю в стране выявлено порядка 11 тысяч термических точек. Их увеличение отмечается на территории Алтайского, Красноярского краев, а также в Новосибирской и Омской областях.