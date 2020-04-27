В Самарской области загорелся валежник на площади около семи гектаров

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порубочные остатки валежника загорелись на площади почти семь гектаров в Тольяттинском городском лесничестве Самарской области, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 20-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе городского округа Тольятти произошло возгорание лесных культур, валежника, порубочных остатков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади 6,7 гектара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует.
По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены 39 человек и 10 единиц техники.