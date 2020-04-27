Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-27T16:47
https://ria.ru/20200427/1570639852.html
В Самарской области загорелся валежник на площади около семи гектаров
https://cdn25.img.ria.ru/images/156167/55/1561675547_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_4e549eaad57d0110a5b19221258a1b4b.jpg
РИА Новости

В Самарской области загорелся валежник на площади около семи гектаров

16:47 27.04.2020
210
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВалежник
Валежник
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Валежник. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Порубочные остатки валежника загорелись на площади почти семь гектаров в Тольяттинском городском лесничестве Самарской области, возгорание удалось локализовать, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 20-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе городского округа Тольятти произошло возгорание лесных культур, валежника, порубочных остатков", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар удалось локализовать на площади 6,7 гектара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует.
По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены 39 человек и 10 единиц техники.
010121
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
Лента новостейМолния