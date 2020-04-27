В Самарской области загорелся валежник на площади около семи гектаров

"В 20-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе городского округа Тольятти произошло возгорание лесных культур, валежника, порубочных остатков", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар удалось локализовать на площади 6,7 гектара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует.