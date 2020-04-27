Путин назначил Георгия Борисенко послом в Египте

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Георгия Борисенко послом РФ в Египте, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте МИД РФ, Георгий Борисенко возглавлял департамент Северной Америки (ДСА).
"Назначить Борисенко Георгия Евгеньевича Чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет", - говорится в документе.
Кроме того, согласно другому указу, Георгий Борисенко по совместительству назначен полпредом РФ при Лиге арабских государств в Каире.