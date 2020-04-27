Врач посоветовал дезинфицировать продукты из магазина

Он напомнил, что, по мнению экспертов, коронавирус может сохранять жизнеспособность от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от поверхности, на которую он попал.

"Так, согласно данным американских ученых, вирус может оставаться на картоне до 24 часов, на пластике, нержавеющей стали до трех-четырех дней", — сказал эксперт на онлайн-брифинге на тему: "Мифы и правда о коронавирусе".

"Самое главное — достаточно хорошо вымыть руки с мылом. Потому что кожа это очень эффективный барьер для вирусов, в том числе и для коронавируса, поэтому через здоровую кожу вирус, как правило, не попадает в наш организм, а только через слизистые. Поэтому советуют и не трогать лицо руками, чтобы вирус не попал на слизистые", — пояснил он.