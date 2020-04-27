Врач посоветовал дезинфицировать продукты из магазина

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Принесенные домой из магазина продукты лучше дезинфицировать мылом, а овощи и фрукты мыть проточной водой, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.
Он напомнил, что, по мнению экспертов, коронавирус может сохранять жизнеспособность от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от поверхности, на которую он попал.
"Так, согласно данным американских ученых, вирус может оставаться на картоне до 24 часов, на пластике, нержавеющей стали до трех-четырех дней", — сказал эксперт на онлайн-брифинге на тему: "Мифы и правда о коронавирусе".
Он посоветовал протирать пакеты, которые вы принесли из магазина домой, влажной тряпкой, бумажным полотенцем, смоченным мыльным или хлорсодержащим раствором.
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Овощи и фрукты Архаров посоветовал тщательно мыть проточной водой.
"Самое главное — достаточно хорошо вымыть руки с мылом. Потому что кожа это очень эффективный барьер для вирусов, в том числе и для коронавируса, поэтому через здоровую кожу вирус, как правило, не попадает в наш организм, а только через слизистые. Поэтому советуют и не трогать лицо руками, чтобы вирус не попал на слизистые", — пояснил он.
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