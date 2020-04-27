МОСКВА, 27 апр - АНО "РЧК". "Пять возможностей в кризис": стартовал онлайн-курс для молодых предпринимателей.

Слушатели курса узнают, как управлять командой дистанционно, как найти клиентов и на какую поддержку могут рассчитывать начинающие предприниматели.

Московский Департамент предпринимательства и инновационного развития запустил онлайн-курс для молодежи "Пять возможностей в кризис". Он состоит из пяти основных модулей. Успешные бизнесмены, преодолевшие экономические трудности, расскажут, с чего начать свой бизнес, где найти средства на его развитие и как собрать команду. Программа будет интересна в первую очередь начинающим предпринимателям.

"В сложившейся экономической ситуации мы считаем необходимым оказать поддержку начинающим предпринимателям. В текущих условиях представителям бизнеса приходится адаптироваться и перестраивать рабочие процессы. Новая программа позволит узнать, как преодолеть трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Спикеры курса расскажут о своем опыте и дадут советы участникам", — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Каждый модуль посвящен определенной теме. Во время первого эфира, который состоялся 22 апреля, слушателям рассказали, как привлечь инвестиции в стартап и как развить его в текущей экономической ситуации. В беседе приняли участие директор акселератора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев, основатель и управляющий партнер венчурного фонда AltaIR Capital Игорь Рябенький, сооснователь площадки United Investors Александр Горный и сооснователь сервиса Carprice Эдуард Гуринович. Занятие посмотрели более семи тысяч человек.

"Этот курс для вас, если вы новичок, будущий стартапер, если вы только планируете начать свой бизнес. И да, этот курс для вас, если сейчас, несмотря ни на что, вы развиваете свое дело, свои проекты. И, конечно же, у вас появилось огромное количество новых вопросов, на которые вы сможете получить исчерпывающие ответы", — подчеркнул Дмитрий Калаев.

Следующие занятия будут посвящены таким темам, как "Бизнес онлайн или оффлайн: за кем будущее?", "Как управлять командой на удаленке?", "Digital-marketing: как не засорять эфир и найти своего клиента?", "Господдержка и банки для молодых предпринимателей: новые возможности".

Новые эфиры еженедельно появляются на портале . Ожидается, что зрителями каждого модуля курса станут около 15 тысяч человек.

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