В Одинцово открыли инфекционное отделение на 300 коек

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Перепрофилирование хирургического корпуса под инфекционное отделение завершилось в подмосковном Одинцово, новый центр рассчитан на 300 коек, в том числе для больных COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Мы в сжатые сроки выполнили необходимые работы. В новом инфекционном корпусе есть все необходимо для качественной диагностики и лечения пациентов - КТ, рентген-аппарат, ИВЛ. Ко всем 300 койкам подведён кислород. Развёрнута реанимация на 65 коек. В новое отделение уже поступили первые пациенты", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
В ведомстве рассказали, что это второе инфекционное отделение в Одинцовской больнице. Кроме того, для лечения пациентов с COVID-19 прошло перепрофилирование центра восстановительной медицины в Звенигороде.
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