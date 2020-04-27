В Одинцово открыли инфекционное отделение на 300 коек

"Мы в сжатые сроки выполнили необходимые работы. В новом инфекционном корпусе есть все необходимо для качественной диагностики и лечения пациентов - КТ, рентген-аппарат, ИВЛ. Ко всем 300 койкам подведён кислород. Развёрнута реанимация на 65 коек. В новое отделение уже поступили первые пациенты", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.