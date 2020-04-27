В Сербии число жертв коронавируса достигло 162

БЕЛГРАД, 27 апр – РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались 6 человек, общее число жертв достигло 162, всего выявлены более 8,2 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник.

Накануне сообщалось о 8042 больных COVID-19 и 156 умерших.

"За сутки выявлены 233 новых зараженных, общее число больных – 8275 человек. Госпитализированы 2,7 тысячи человек, из них 85 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще шестеро граждан, всего с начала пандемии умерли 162 человека", - сообщил минздрав.

Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. В стране открыты парикмахерские и тренажерные залы. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00. Магазины для пожилых граждан будут открываться по четвергам с 4.00 до 7.00.

Майские праздники полностью пройдут в условиях комендантского часа. Запрет на передвижение граждан вступает в силу в 18.00 четверга и продлится до 5.00 понедельника, 4 мая.