Эксперт объяснил рост России в рейтинге по заболеваемости COVID-19

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вероятность того, что Россия продолжит расти в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом высока, так как страны-конкуренты уже вышли на плато, поделился своим мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Россия 20 апреля вошла в десятку стран по численности заболевших коронавирусом, в понедельник она поднялась на 9-ую строчку, обогнав Китай. Однако за прошедшую неделю состав стран первой десятки не поменялся: лидируют в рейтинге по-прежнему США, дальше в порядке убывания количества зараженных идут Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
"Вероятность того, что мы поднимемся в антирейтинге по числу заболевших еще на одну строчку есть, и достаточно большая. Ближайшие соперники Иран (90481 заболевших) и Турция (110130 заболевших) уже находятся на плато и с надеждой смотрят на уменьшающееся число заболевших", - сказал он.
Тимофеев при этом отметил, что смертность в РФ гораздо ниже, чем в других странах.
"Да, люди болеют, но смертность в нашей стране существенно ниже и прирост ее тоже. Вот в этом рейтинге мы не в топе, что не может не радовать. Особенно это видно в разрезе федеральных округов. Для сравнения: в Испании зарегистрировано 50 смертей на 100 тысяч человек (абсолютное значение 23190), в США 16,9 человек/100 тысяч населения (всего умерло 54881 человек), в России же этот показатель пока составляет 0,5 человека на 100 тысяч населения, при общем количестве умерших 795 человек", - подытожил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф