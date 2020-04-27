Эксперт объяснил рост России в рейтинге по заболеваемости COVID-19

"Вероятность того, что мы поднимемся в антирейтинге по числу заболевших еще на одну строчку есть, и достаточно большая. Ближайшие соперники Иран (90481 заболевших) и Турция (110130 заболевших) уже находятся на плато и с надеждой смотрят на уменьшающееся число заболевших", - сказал он.

"Да, люди болеют, но смертность в нашей стране существенно ниже и прирост ее тоже. Вот в этом рейтинге мы не в топе, что не может не радовать. Особенно это видно в разрезе федеральных округов. Для сравнения: в Испании зарегистрировано 50 смертей на 100 тысяч человек (абсолютное значение 23190), в США 16,9 человек/100 тысяч населения (всего умерло 54881 человек), в России же этот показатель пока составляет 0,5 человека на 100 тысяч населения, при общем количестве умерших 795 человек", - подытожил эксперт.