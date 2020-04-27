Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:38
https://ria.ru/20200427/1570639184.html
Эксперт объяснил рост России в рейтинге по заболеваемости COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571170_0:103:2515:1518_1036x0_80_0_0_be8ca0847f30206483b53ec556b20d23.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснил рост России в рейтинге по заболеваемости COVID-19

16:38 27.04.2020
12355
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Вероятность того, что Россия продолжит расти в рейтинге стран по числу заболевших коронавирусом высока, так как страны-конкуренты уже вышли на плато, поделился своим мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
Россия 20 апреля вошла в десятку стран по численности заболевших коронавирусом, в понедельник она поднялась на 9-ую строчку, обогнав Китай. Однако за прошедшую неделю состав стран первой десятки не поменялся: лидируют в рейтинге по-прежнему США, дальше в порядке убывания количества зараженных идут Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
27 апреля, 15:42Распространение нового коронавируса
Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
"Вероятность того, что мы поднимемся в антирейтинге по числу заболевших еще на одну строчку есть, и достаточно большая. Ближайшие соперники Иран (90481 заболевших) и Турция (110130 заболевших) уже находятся на плато и с надеждой смотрят на уменьшающееся число заболевших", - сказал он.
Тимофеев при этом отметил, что смертность в РФ гораздо ниже, чем в других странах.
"Да, люди болеют, но смертность в нашей стране существенно ниже и прирост ее тоже. Вот в этом рейтинге мы не в топе, что не может не радовать. Особенно это видно в разрезе федеральных округов. Для сравнения: в Испании зарегистрировано 50 смертей на 100 тысяч человек (абсолютное значение 23190), в США 16,9 человек/100 тысяч населения (всего умерло 54881 человек), в России же этот показатель пока составляет 0,5 человека на 100 тысяч населения, при общем количестве умерших 795 человек", - подытожил эксперт.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
17606111
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбщество
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Коронавирус
Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус
Простуженная женщина
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
Лента новостейМолния