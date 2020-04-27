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2020-04-27T16:36
https://ria.ru/20200427/1570639135.html
Власти Москвы прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков
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РИА Новости

Власти Москвы прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков

16:36 27.04.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов в Москве в понедельник не были сбоем, данные не прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве якобы произошел новый сбой в работе цифровых пропусков. Отмечалось, что с аннулированием столкнулись бизнесмены и журналисты, им пришло сообщение о том, что пропуска будут аннулированы через пять часов, поскольку данные об организации не прошли проверку.
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"Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется. Кроме того, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется", - рассказали агентству в пресс-службе департамента.
Кроме того, там пояснили, что в случае аннулирования пропуска гражданину необходимо обратиться к своему работодателю.
"При экстренной ситуации граждане могут воспользоваться разовым пропуском, который оформляется на один календарный день. Руководители организаций могут проверить достоверность предоставленных данных с помощью онлайн-сервиса на портале https://i.moscow/covid", - рассказали в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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