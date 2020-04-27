Власти Москвы прокомментировали сообщения об аннулировании пропусков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов в Сообщения об аннулировании пропусков у журналистов и бизнесменов в Москве в понедельник не были сбоем, данные не прошли проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Москве якобы произошел новый сбой в работе цифровых пропусков. Отмечалось, что с аннулированием столкнулись бизнесмены и журналисты, им пришло сообщение о том, что пропуска будут аннулированы через пять часов, поскольку данные об организации не прошли проверку.

"Сообщения об аннулировании цифровых пропусков для работающих не являются сбоем. Сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку, в том числе в Федеральной налоговой службе. Если ИНН указан некорректно, цифровой пропуск аннулируется. Кроме того, правительство Москвы совместно с федеральными органами власти начало проверку сведений о том, работает ли человек в организации, указанной при оформлении пропуска. Если информация не подтверждается, пропуск также аннулируется", - рассказали агентству в пресс-службе департамента.

Кроме того, там пояснили, что в случае аннулирования пропуска гражданину необходимо обратиться к своему работодателю.

"При экстренной ситуации граждане могут воспользоваться разовым пропуском, который оформляется на один календарный день. Руководители организаций могут проверить достоверность предоставленных данных с помощью онлайн-сервиса на портале https://i.moscow/covid", - рассказали в пресс-службе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф