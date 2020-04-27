В Ивановской области ужесточат контроль за въездом в регион

Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве

ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти Власти Ивановской области по случаю майских праздников ужесточат контроль за въездом транспорта в регион из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник облправительство.

"В преддверии майских праздничных и выходных дней управление МВД России по Ивановской области с 29 апреля ужесточает контроль въезда на территорию региона прибывающего транспорта и всех пассажиров. Определено девять магистралей, на них временно разместят силы и средства регионального управления ГИБДД, сотрудников надзорных ведомств", - говорится в сообщении.

Как отмечают власти, легковой транспорт, особенно с иногородними номерами, будет "подвергнут сплошным проверкам". При этом проверять станут не только документы на право пользования и управления транспортным средством, на само транспортное средство, но и документы, подтверждающие личность и необходимость въезда в регион.

"Цель приезда в регион будем уточнять и проверять на месте, проверять документы на собственность, если люди едут на дачу в Ивановскую область, прозванивать родственников", – цитирует облправительство слова начальника регионального управления ГИБДД Романа Головкина.

Междугородние автобусы будут проверять на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и необходимой социальной дистанции в салоне.

"Въезжающих на территорию Ивановской области также будут проверять по данным органов власти других регионов на предмет того, есть ли в отношении гражданина предписание главного санитарного врача о соблюдении карантина, не нарушает ли он установленный режим... Если выяснится, что гражданин не соблюдает обязательную самоизоляцию, к нему будут применяться административные меры", - говорится в сообщении.

В Ивановской области COVID-19 диагностирован у 274 человек. Выздоровели 70 пациентов, двое умерли.