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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:34
https://ria.ru/20200427/1570639045.html
В Ивановской области ужесточат контроль за въездом в регион
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193274_0:99:3036:1806_1036x0_80_0_0_65ebf9e8051d636523ecfd8949fadc09.jpg
РИА Новости

В Ивановской области ужесточат контроль за въездом в регион

16:34 27.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы останавливает водителя для проверки у него цифрового пропуска на передвижение по Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 27 апр - РИА Новости. Власти Ивановской области по случаю майских праздников ужесточат контроль за въездом транспорта в регион из-за ситуации с коронавирусом, сообщает в понедельник облправительство.
"В преддверии майских праздничных и выходных дней управление МВД России по Ивановской области с 29 апреля ужесточает контроль въезда на территорию региона прибывающего транспорта и всех пассажиров. Определено девять магистралей, на них временно разместят силы и средства регионального управления ГИБДД, сотрудников надзорных ведомств", - говорится в сообщении.
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Как отмечают власти, легковой транспорт, особенно с иногородними номерами, будет "подвергнут сплошным проверкам". При этом проверять станут не только документы на право пользования и управления транспортным средством, на само транспортное средство, но и документы, подтверждающие личность и необходимость въезда в регион.
"Цель приезда в регион будем уточнять и проверять на месте, проверять документы на собственность, если люди едут на дачу в Ивановскую область, прозванивать родственников", – цитирует облправительство слова начальника регионального управления ГИБДД Романа Головкина.
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Междугородние автобусы будут проверять на предмет соблюдения пассажирами масочного режима и необходимой социальной дистанции в салоне.
"Въезжающих на территорию Ивановской области также будут проверять по данным органов власти других регионов на предмет того, есть ли в отношении гражданина предписание главного санитарного врача о соблюдении карантина, не нарушает ли он установленный режим... Если выяснится, что гражданин не соблюдает обязательную самоизоляцию, к нему будут применяться административные меры", - говорится в сообщении.
В Ивановской области COVID-19 диагностирован у 274 человек. Выздоровели 70 пациентов, двое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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