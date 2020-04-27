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75 лет Великой Победы
2020-04-27T16:32
https://ria.ru/20200427/1570638943.html
Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы спеть "День Победы"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511188_0:35:3071:1762_1036x0_80_0_0_8ab5b020a742e05a9a7891f7abbd3070.jpg
РИА Новости

Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы спеть "День Победы"

16:32 27.04.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян поддержать инициативу народного артиста СССР Василия Ланового и отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнить песню "День Победы".
"Сегодня наш великий актер Василий Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", - сказала она журналистам.
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По мнению Матвиенко, сложившаяся ситуация является случаем, когда "никакие ситуации, никакая пандемия, ничто не помешает нам всем вместе отпраздновать день Победы, 75-летие великой Победы". "Тот настрой, с которым мы ждём этого праздника, он никуда не денется, никуда не уйдёт", - сказала спикер.
Матвиенко призвала также россиян поддержать инициативу проведения акции "Бессмертный полк" в этом году в режиме онлайн.
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова ранее сообщила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По его словам, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
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75 лет Великой ПобедыОльга АмельченковаВасилий ЛановойВладимир ПутинОбщество
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