Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы спеть "День Победы"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян поддержать инициативу народного артиста СССР Василия Ланового и отметить 75-летие Победы 9 мая, выйдя на балконы своих квартир в 19.00 и исполнить песню "День Победы".
"Сегодня наш великий актер Василий Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", - сказала она журналистам.
По мнению Матвиенко, сложившаяся ситуация является случаем, когда "никакие ситуации, никакая пандемия, ничто не помешает нам всем вместе отпраздновать день Победы, 75-летие великой Победы". "Тот настрой, с которым мы ждём этого праздника, он никуда не денется, никуда не уйдёт", - сказала спикер.
Матвиенко призвала также россиян поддержать инициативу проведения акции "Бессмертный полк" в этом году в режиме онлайн.
Глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова ранее сообщила РИА Новости, что акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы 9 мая на Красной площади переносится из-за пандемии коронавируса. По его словам, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.
21 апреля, 15:00Соблюдая самоизоляцию: ветерана поздравили онлайн-парадомНеобычный парад для фронтовика Михаила Павловича Чечулина устроили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Прямо под балконом дома, где жил ветеран, была установлена машина с экраном, на котором шла прямая трансляция персонального плац-концерта и прохождение взвода роты Почетного караула.