Матвиенко поддержала идею выйти 9 мая на балконы спеть "День Победы"

"Сегодня наш великий актер Василий Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 мая, в час минуты молчания, в 19 часов, выйти на балконы, подойти к окнам и всем вместе исполнить нашу знаменитую песню "День Победы". Думаю, у нас нет человека, который не знал бы слов этой песни. И вывесить фотографии участников войны, своих родных и близких, в окна", - сказала она журналистам.