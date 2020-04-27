В Бангладеш число заразившихся коронавирусом достигло 5913

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 апр – РИА Новости. Власти Власти Бангладеш сообщили о 5913 случаях заражения коронавирусом в стране.

Накануне сообщалось о 5416 заболевших, днем ранее - о заражении 4998 человек.

По данным государственного института эпидемиологии, контроля заболеваний и разработок, общее число выздоровевших в стране достигло 131 (+9 за минувшие сутки), умерших – 152 (+7).

Отмечается, что в условиях карантина в Бангладеш находятся более 179 тысяч человек, выпущены из карантина – более 101 тысячи.

Ранее власти Бангладеш продлили режим изоляции в стране до 5 мая. Ограничения на передвижение в связи с распространением коронавируса было введено в стране 26 марта сперва на 10 дней, а потом до 25 апреля.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.