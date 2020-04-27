Эксперт: изменения в КоАП помогут решить проблему тишины в городах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ответственность за бездействие при шуме ночью в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) позволит решить проблему тишины, которая особенно остро ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, считает адвокат Александр Почуев.
Ранее Минюст РФ предложил наказывать не только тех, кто шумит с 23.00 до 7.00, но и тех, кто, например, не может успокоить лающую собаку или не отключает сигнализацию на авто.
"Проблема с нарушением тишины в нашей стране и особенно в крупных ее городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, уже давно является острой, но особенно остро это стало ощущаться в сложный период нашей жизни - период самоизоляции. Большая часть населения нашей страны сейчас вынуждена находиться дома, психологически каждый из нас стал более неустойчив", - сказал Почуев РИА Новости.
По словам эксперта, шумные соседи могут только усугубить состояние человека.
Юрист отметил, что говорить о положительном эффекте данной нормы пока рано, нужно сначала увидеть ее в действии. При этом он считает, что такие изменения позволят защитить права добросовестных граждан, многие из которых сейчас работают дома.