В Смоленской области от коронавируса вылечились 26 человек

БРЯНСК, 23 апр - РИА Новости. Смоленские медики выписали из больниц ещё 11 жителей региона, вылечившихся после заражения COVID-19, следует из сообщения регионального правительства.
Ранее сообщалось о 15 выздоровевших.
"По сообщению регионального Роспотребнадзора, число смолян, заболевших новой коронавирусной инфекцией, увеличилось до 324. Выписаны по выздоровлению 26 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что число заболевших за сутки выросло на 35 человек. В Вяземском районе, где вспышка заболевания возникла в доме-интернате для престарелых и инвалидов, количество заболевших достигло 144 человек.
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