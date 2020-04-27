В Хакасии умерли два пациента с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Еще два человека с Еще два человека с коронавирусной инфекцией скончались в Хакасии , общее число умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 возросло до семи, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ранее сообщалось, что на утро 27 апреля в регионе с начала пандемии зафиксированы 184 случая заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели, пять пациентов с положительным тестом на COVID-19 скончались, у всех были сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Явился ли коронавирус причиной их смерти, устанавливает экспертиза.

"В Хакасии официально подтверждены еще два летальных случая у пациентов с COVID-19. Женщина 1952 года рождения скончалась в Республиканской клинической инфекционной больнице. Ранее получала лечение в Белом Яре. Имела тяжелое хроническое заболевание. Мужчина 1965 года рождения скончался в хирургическом корпусе Черногорской межрайонной больницы. Был не контактный. Доставлен в больницу с пневмонией. Пробы на COVID-19 дали положительный результат", - говорится в сообщении.

Причина смерти и окончательный диагноз будут установлены по результатам патологоанатомического исследования.