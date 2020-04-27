В Турции задержали 402 человека за провокационные сообщения о COVID-19

АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Турецкие власти задержали с начала пандемии коронавируса 402 человека за распространение провокационных постов в соцсетях, сообщило МВД республики.
"В связи с распространением безосновательных и провокационных сообщений о коронавирусе за последние 42 дня было проанализировано 6 362 учетных записей в соцсетях, выявлено 855 подозрительных лиц, 402 задержаны", - говорится в сообщении МВД.
Как заявил накануне глава минздрава Турции Фахретиин Коджа, число случаев коронавирусом в стране возросло за сутки более чем на 2,3 тысячи, это наименьшее число с начала апреля, общее число заразившихся превысило 110 тысяч.
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