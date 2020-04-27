В Чечне рассмотрят поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса

По его словам, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 были обсуждены вопросы эпидемиологической и экономической ситуации в Чечне, глава республики заслушал доклады ответственных лиц.

"Проведенный анализ показал, что ограничительные меры, введенные в ЧР в связи с пандемией, полностью оправдывают себя. Ситуация под контролем! Появилась небольшая положительная динамика - понизилась агрессивность вируса, 62 процента зараженных бессимптомно переносят заболевание", - отметил Кадыров.

Согласно сообщению, в Чечне активно оказывается помощь занимающимся собственным хозяйством. Около 100 тысяч частных подворий вспахано, их хозяевам предоставляются семена культур для посева. Осуществляется господдержка организациям, пострадавшим от пандемии. Принимаются заявки на налоговые льготы и отсрочку, зарплатные кредиты. Уровень безработицы в связи с кризисом повысился до 9,4 процента. Вынужденно оказавшиеся без работы жители могут оформить пособие по безработице, позвонив по телефону, идти никуда им не надо.