В Чечне рассмотрят поэтапную отмену ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил рассмотреть возможность поэтапной отмены ограничений из-за новой коронавирусной инфекции в республике.
"В ходе заседания поручил ... руководителю оперштаба Магомеду Даудову рассмотреть возможность поэтапного снятия незначительных ограничительных мер. Если позволяет эпидемиологическая обстановка, можно постепенно открывать мелкие субъекты бизнеса - маленькие магазины, техстанции, заправки, в которых задействовано минимальное количество персонала", - написал Кадыров в социальной сети "Вконтакте".
По его словам, на очередном заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 были обсуждены вопросы эпидемиологической и экономической ситуации в Чечне, глава республики заслушал доклады ответственных лиц.
"Проведенный анализ показал, что ограничительные меры, введенные в ЧР в связи с пандемией, полностью оправдывают себя. Ситуация под контролем! Появилась небольшая положительная динамика - понизилась агрессивность вируса, 62 процента зараженных бессимптомно переносят заболевание", - отметил Кадыров.
Заняться вопросом упрощенного получения документов при оформлении мер господдержки для жителей республики глава Чечни поручил председателю правительства республики Муслиму Хучиеву. "Я в очередной раз призываю всех соблюдать режим карантина и самоизоляции. Берегите себя и своих родных", - добавил Кадыров.
Согласно сообщению, в Чечне активно оказывается помощь занимающимся собственным хозяйством. Около 100 тысяч частных подворий вспахано, их хозяевам предоставляются семена культур для посева. Осуществляется господдержка организациям, пострадавшим от пандемии. Принимаются заявки на налоговые льготы и отсрочку, зарплатные кредиты. Уровень безработицы в связи с кризисом повысился до 9,4 процента. Вынужденно оказавшиеся без работы жители могут оформить пособие по безработице, позвонив по телефону, идти никуда им не надо.
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