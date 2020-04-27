В Дании число заразившихся коронавирусом достигло 8698

За сутки число новых случаев увеличилось на 123. Всего в Дании на сегодняшний день от коронавируса скончались 427 человек.

Дания в середине марта ввела меры карантина, которые включали закрытие госграниц, начальных школ и детских садов. Госслужащие и сотрудники других компаний были переведены на удаленную работу, студенты - на дистанционное обучение. До 10 мая в Дании действует запрет на собрания числом более 10 человек.