В Дании число заразившихся коронавирусом достигло 8698

СТОКГОЛЬМ, 27 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Дании в понедельник достигло 8698 человек, всего протестированы были около 150 тысяч человек, свидетельствуют данные Государственного института по борьбе с инфекционными заболеваниями.
За сутки число новых случаев увеличилось на 123. Всего в Дании на сегодняшний день от коронавируса скончались 427 человек.
Дания в середине марта ввела меры карантина, которые включали закрытие госграниц, начальных школ и детских садов. Госслужащие и сотрудники других компаний были переведены на удаленную работу, студенты - на дистанционное обучение. До 10 мая в Дании действует запрет на собрания числом более 10 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.