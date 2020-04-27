С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. введет электронные пропуска для въезда в регион людей, у которых нет регистрации в области, сообщил губернатор Олег Кувшинников. Вологодская область введет электронные пропуска для въезда в регион людей, у которых нет регистрации в области, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Принято решение о введении электронных припусков для лиц, передвигающихся на транспорте, без прописки или регистрации в Вологодской области", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании.

По его словам, эта мера связана с приближающимися майскими праздниками, когда число приезжих в регион увеличивается.

"Мы ожидаем повышение трафика въезжающих и это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пришла пора усиливать работу санитарных пунктов, которые сейчас действуют, и стать контрольно-пропускными пунктами", - сказал Кувшинников.

Губернатор отметил, что не менее чем за сутки человек, которых планирует приехать в Вологодскую область, должен будет оставить заявление на портале госуслуг и указать цель поездки. "Цели достаточно ограничены - поездка к близким, командировка или объект недвижимости в собственности. Далее оперштаб рассматривает заявление и отправляет либо подтверждение, либо отказ", - пояснил Кувшинников.

Предъявить пропуск можно будет в распечатанном виде или со смартфона. "Все данные выезжающих вносятся в базу данных "Вирус 2.0". Даже если человек приехал на один день. Это не касается транзитных грузов", - заключил глава региона.

Распоряжение правительства региона, касающееся введения электронных пропусков, будет подготовлено во вторник.