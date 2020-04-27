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Распространение нового коронавируса
2020-04-28T14:07
https://ria.ru/20200427/1570638211.html
Вологодская область введет электронные пропуска для въезда в регион
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РИА Новости

Вологодская область введет электронные пропуска для въезда в регион

16:20 27.04.2020 (обновлено: 14:07 28.04.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы
Сотрудник дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Сотрудник дорожно-патрульной службы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ/ВОЛОГДА, 27 апр - РИА Новости. Вологодская область введет электронные пропуска для въезда в регион людей, у которых нет регистрации в области, сообщил губернатор Олег Кувшинников.
"Принято решение о введении электронных припусков для лиц, передвигающихся на транспорте, без прописки или регистрации в Вологодской области", - сообщил Кувшинников на оперативном совещании.
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По его словам, эта мера связана с приближающимися майскими праздниками, когда число приезжих в регион увеличивается.
"Мы ожидаем повышение трафика въезжающих и это может повлиять на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Пришла пора усиливать работу санитарных пунктов, которые сейчас действуют, и стать контрольно-пропускными пунктами", - сказал Кувшинников.
Губернатор отметил, что не менее чем за сутки человек, которых планирует приехать в Вологодскую область, должен будет оставить заявление на портале госуслуг и указать цель поездки. "Цели достаточно ограничены - поездка к близким, командировка или объект недвижимости в собственности. Далее оперштаб рассматривает заявление и отправляет либо подтверждение, либо отказ", - пояснил Кувшинников.
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Предъявить пропуск можно будет в распечатанном виде или со смартфона. "Все данные выезжающих вносятся в базу данных "Вирус 2.0". Даже если человек приехал на один день. Это не касается транзитных грузов", - заключил глава региона.
Распоряжение правительства региона, касающееся введения электронных пропусков, будет подготовлено во вторник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВологодская областьОбщество
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