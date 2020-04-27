Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-27T21:14
https://ria.ru/20200427/1570638049.html
Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы войны
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570502436_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_99d7cf54ff2beda553f3363844857322.jpg
РИА Новости

Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы войны

21:14 27.04.2020
329
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПамятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. К 75-летию Великой Победы Государственный исторический музей подготовил онлайн-проект, посвященный подвигам сотрудников, которые они совершили в годы войны, сообщила РИА Новости в пресс-службе.
На страницах спецпроекта собраны воспоминания, дневники, письма работников из эвакуации и с фронта, а также истории спасения уникальных произведений и экспонатов.
"Культурное наследие нашей страны понесло огромные потери в годы войны – разрушенный Петергоф, изувеченное Царское Село, поруганные Новый Иерусалим и Ясная Поляна. Но потери могли быть несоизмеримо больше, если бы не подвижнический труд музейных сотрудников, которые спасали коллекции в эвакуации, поддерживали жизнь в родных музеях, собирали для потомков бесценные исторические свидетельства той страшной войны", — говорит Алексей Левыкин, директор Исторического музея.
В военные годы из коллектива музея, насчитывавшего 250 человек, были мобилизованы 98 человек, из них погибли более 30. Сотрудницы музея — женщины с малолетними детьми и престарелыми родителями, уехали в другие города, сопровождая коллекцию музея.
Оставшиеся в Москве продолжали работать и защищать музей. Они наладили постоянную охрану здания, ночные дежурства, светомаскировку, а осенью 1941 года, когда Москва фактически находилась на осадном положении, рыли окопы и противотанковые рвы.
Сотни тысяч музейных предметов в первые дни войны переместили из хранилищ и залов музея в подвалы, чтобы защитить их от бомбежек.
В осажденной Москве Исторический – единственный из столичных музеев, который не прекращал свою деятельность. Он работал даже тогда, когда встало метро и закрылись многие заводы и учреждения.
За все годы войны Исторический музей был закрыт для посещения всего восемь дней: после страшной бомбардировки Москвы 29 октября 1941 года, когда взрывной волной в здании были выбиты оконные стекла и рамы.
Сцена Московского художественного академического театра имени М. Горького
24 апреля, 22:2675 лет Победы - Радио Sputnik
МХАТ им. Горького приглашает все театры на онлайн-шествие 9 мая
800000
КультураВыставкиНовости культурыВеликая Отечественная война (1941-1945)Исторический музейМосква
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Логотип Московской биржи
Московская биржа приостановила торги на фондовом рынке
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Глава Минздрава назвал безопасные сроки проведения ЕГЭ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45В ЛНР заявили о 13 обстрелах за неделю со стороны украинских силовиков
14:43Первый самолет с российскими военными вылетел из Италии
14:42Рублю предсказали возвращение к докризисному курсу
14:37Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
14:33Саратовский минздрав считает антинаучным лечение COVID-19 вдыханием водки
14:33Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах
14:33Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году
14:31В мэрии Харькова начались обыски
14:29В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
14:28В Ленинградской области нашли захоронение 134 советских военнопленных
14:27Дочь труженицы тыла рассказала, как москвичи в войну "нянчили" поросенка
14:27Президент Германии отметил роль всех союзников в освобождении Европы
14:26Путин назвал патриотизм главной объединяющей идеей россиян
14:25Наместник Киево-Печерской лавры подал в суд на "5 канал" за клевету
14:24Эксперт заявил, что внутренний туризм получил шанс сделать шаг вперед
14:22Коронавирус может сохраняться в теле умершего нескольких дней
14:21В Волгограде полицейские устроили концерт во дворах ветеранов войны
14:20В Южной Осетии число заразившихся коронавирусом достигло 15
14:19Медики в Ломбардии поражены работой российских специалистов
14:18Космонавты на МКС получат три выходных в честь Дня Победы
Лента новостейМолния