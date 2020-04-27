Исторический музей представил проект о подвиге сотрудников в годы войны

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. К 75-летию Великой Победы Государственный исторический музей подготовил К 75-летию Великой Победы Государственный исторический музей подготовил онлайн-проект , посвященный подвигам сотрудников, которые они совершили в годы войны, сообщила РИА Новости в пресс-службе.

На страницах спецпроекта собраны воспоминания, дневники, письма работников из эвакуации и с фронта, а также истории спасения уникальных произведений и экспонатов.

"Культурное наследие нашей страны понесло огромные потери в годы войны – разрушенный Петергоф, изувеченное Царское Село, поруганные Новый Иерусалим и Ясная Поляна. Но потери могли быть несоизмеримо больше, если бы не подвижнический труд музейных сотрудников, которые спасали коллекции в эвакуации, поддерживали жизнь в родных музеях, собирали для потомков бесценные исторические свидетельства той страшной войны", — говорит Алексей Левыкин, директор Исторического музея.

В военные годы из коллектива музея, насчитывавшего 250 человек, были мобилизованы 98 человек, из них погибли более 30. Сотрудницы музея — женщины с малолетними детьми и престарелыми родителями, уехали в другие города, сопровождая коллекцию музея.

Оставшиеся в Москве продолжали работать и защищать музей. Они наладили постоянную охрану здания, ночные дежурства, светомаскировку, а осенью 1941 года, когда Москва фактически находилась на осадном положении, рыли окопы и противотанковые рвы.

Сотни тысяч музейных предметов в первые дни войны переместили из хранилищ и залов музея в подвалы, чтобы защитить их от бомбежек.

В осажденной Москве Исторический – единственный из столичных музеев, который не прекращал свою деятельность. Он работал даже тогда, когда встало метро и закрылись многие заводы и учреждения.