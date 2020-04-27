Врач опроверг миф о специальных продуктах для защиты от коронавируса

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Употребление витамина С не снижает рисков заражения коронавирусом и не предотвращает осложнений, заявил член комитета Совфеда по социальной политике, врач-хирург Юрий Архаров.

Он также отметил, что не существует специальных продуктов или диет, которые могли бы укрепить иммунитет и защитить от вируса.

"Главное правило – питание должно быть сбалансированным. То есть включать овощи, фрукты, сложные углеводы, белки растительного и животного происхождения, молочные продукты. Имбирь, лимон, чеснок – это яркие вкусы и польза от витаминов, которые содержатся в этих продуктах, такая же, как и от других продуктов, овощей, фруктов", - сказал специалист на онлайн-брифинге на тему: "Мифы и правда о коронавирусе".

Архаров пояснил, что хотя лимон и содержит витамин C, сам по себе витамин С не снижает рисков заболевания вирусом и не предотвращает осложнений. Эксперт добавил, что витамин С в больших количествах не усваивается организмом.

"Хотелось бы сказать, что в Ухани врачи проводили исследование по поводу влияния витамина С на симптомы заболевания, но эти исследования пока еще не готовы", - подчеркнул он.

Он добавил, что в рацион можно включать витамин D, который необходим в условиях ограничений выхода на улицу и способствует укреплению иммунитета.