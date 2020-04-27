Опубликовано видео полета российского Ил-38 возле американского авианосца

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На ютьюб-канале Fighterbomber появилось видео полета российского Ил-38 возле авианосца USS George Washington (CVN-73).
В описании к ролику отмечается, что американским истребителям удалось перехватить Ил-38, только когда тот находился в 30 километрах от корабля, и это не помешало российскому самолету приблизиться к USS George Washington.
По мнению автора ролика, пилоты истребителей вели себя профессионально во время перехвата.
Ил-38 — советский и российский противолодочный самолет средней дальности, способен развивать скорость до 650 километров в час.
USS George Washington — американский атомный авианосец типа "Нимиц". На борту корабля могут находиться более шести тысяч человек и до 90 самолетов и вертолетов.