В Госдуме подготовили законопроект по доплатам родителям детей-инвалидов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты от "Наталья Костенко и Депутаты от " Единой России Ольга Окунева подготовили законопроект, направленный на сохранение повышенных выплат к пенсиям по старости для родителей детей-инвалидов, сообщила РИА Новости Костенко.

Конституционный суд РФ на прошлой неделе запретил лишать родителей детей-инвалидов с детства повышенных выплат к пенсии по старости после достижения детьми совершеннолетия и признал противоречащим основному закону страны норму закона "О страховых пенсиях". Он также обязал законодателей до конца года устранить противоречие, внеся соответствующие поправки.

Как пояснила Костенко, соответствующее решение КС принял после рассмотрения жалобы матери инвалида из Челябинской области , которую Пенсионный фонд России лишил доплаты к пенсии в размере трети фиксированной выплаты (сейчас это 1895 рублей) из-за того, что пенсия ее сына-инвалида, достигшего 18-летнего возраста, выше ее собственной.

"Я и мои помощники следили за этой ситуацией с лета 2019 года, потому что с подобным сталкиваются жители не только Челябинской области... За это время нами был разработан законопроект для исправления этой несправедливой ситуации, но, безусловно, важна была позиция Конституционного суда. И эта позиция, а также проделанная нами предварительная работа, уверена, поможет Госдуме в более короткие сроки, чем обозначил КС РФ, исправить данную несправедливость", - сказала депутат.

Законопроектом предлагается дополнить статью 10 закона "О страховых пенсиях" нормой, указывающей на то, что иждивение инвалидов с детства с ограничением способности к работе, достигших 18 лет, предполагается и не требует доказательств.

Кроме того, проектом предлагается внести дополнения в 17 статью закона, по которым фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается и в случае достижения нетрудоспособного члена семьи 18 лет, признанного ранее инвалидом с детства с ограничением способности к трудовой деятельности.