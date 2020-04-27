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2020-04-27T16:11
https://ria.ru/20200427/1570637446.html
В Госдуме подготовили законопроект по доплатам родителям детей-инвалидов
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РИА Новости

В Госдуме подготовили законопроект по доплатам родителям детей-инвалидов

16:11 27.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Наталья Костенко и Ольга Окунева подготовили законопроект, направленный на сохранение повышенных выплат к пенсиям по старости для родителей детей-инвалидов, сообщила РИА Новости Костенко.
Конституционный суд РФ на прошлой неделе запретил лишать родителей детей-инвалидов с детства повышенных выплат к пенсии по старости после достижения детьми совершеннолетия и признал противоречащим основному закону страны норму закона "О страховых пенсиях". Он также обязал законодателей до конца года устранить противоречие, внеся соответствующие поправки.
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Как пояснила Костенко, соответствующее решение КС принял после рассмотрения жалобы матери инвалида из Челябинской области, которую Пенсионный фонд России лишил доплаты к пенсии в размере трети фиксированной выплаты (сейчас это 1895 рублей) из-за того, что пенсия ее сына-инвалида, достигшего 18-летнего возраста, выше ее собственной.
"Я и мои помощники следили за этой ситуацией с лета 2019 года, потому что с подобным сталкиваются жители не только Челябинской области... За это время нами был разработан законопроект для исправления этой несправедливой ситуации, но, безусловно, важна была позиция Конституционного суда. И эта позиция, а также проделанная нами предварительная работа, уверена, поможет Госдуме в более короткие сроки, чем обозначил КС РФ, исправить данную несправедливость", - сказала депутат.
Законопроектом предлагается дополнить статью 10 закона "О страховых пенсиях" нормой, указывающей на то, что иждивение инвалидов с детства с ограничением способности к работе, достигших 18 лет, предполагается и не требует доказательств.
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Кроме того, проектом предлагается внести дополнения в 17 статью закона, по которым фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается и в случае достижения нетрудоспособного члена семьи 18 лет, признанного ранее инвалидом с детства с ограничением способности к трудовой деятельности.
По словам Костенко, в понедельник законопроект был внесен на рассмотрение координационного совета по законотворческой деятельности фракции "Единая Россия".
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Ольга ОкуневаНаталья КостенкоГосдума РФЕдиная РоссияЧелябинская областьОбщество
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