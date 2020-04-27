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Распространение нового коронавируса
2020-04-27T16:09
https://ria.ru/20200427/1570637239.html
Отделение пермской краевой больницы закрыли на карантин из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570571366_0:0:2762:1554_1036x0_80_0_0_5df6dec3d5b4e2c18d1c655eb2403c7a.jpg
РИА Новости

Отделение пермской краевой больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

16:09 27.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Отделение терапии краевой больницы имени Вагнера в Березниках закрыто на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у сотрудника медучреждения, сообщается на сайте больницы.
"Сотрудник отделения терапии почувствовал недомогание 24 апреля. У него были взяты мазки. В результате первичный результат на COVID-19 оказался положительным. Отделение на ул. Ломоносова, 102 закрыто на прием и выписку пациентов на 14 дней", - говорится в сообщении.
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По данным краевого минздрава, в инфекционном отделении краевой больницы имени Вагнера лечатся пять пациентов с COVID-19, в том числе один сотрудник больницы.
Ранее сообщалось о карантинных мероприятиях в отделениях пермской горбольницы №7 и ведомственной клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги.
Прием и выписка пациентов также приостанавливались в отделениях Краснокамской больницы, где проходили лечение люди с пневмонией, районной больнице в поселке Юго-Камском, онкоотделении краевой детской клинической больницы. Двухнедельная обсервация применялась и в краевой инфекционной больнице, но 15 апреля она завершилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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