Отделение пермской краевой больницы закрыли на карантин из-за COVID-19

ПЕРМЬ, 27 апр - РИА Новости. Отделение терапии краевой больницы имени Вагнера в Отделение терапии краевой больницы имени Вагнера в Березниках закрыто на двухнедельный карантин из-за подозрения на коронавирус у сотрудника медучреждения, сообщается на сайте больницы.

"Сотрудник отделения терапии почувствовал недомогание 24 апреля. У него были взяты мазки. В результате первичный результат на COVID-19 оказался положительным. Отделение на ул. Ломоносова, 102 закрыто на прием и выписку пациентов на 14 дней", - говорится в сообщении.

По данным краевого минздрава, в инфекционном отделении краевой больницы имени Вагнера лечатся пять пациентов с COVID-19 , в том числе один сотрудник больницы.

Ранее сообщалось о карантинных мероприятиях в отделениях пермской горбольницы №7 и ведомственной клиники "РЖД-Медицина" Свердловской железной дороги.

Прием и выписка пациентов также приостанавливались в отделениях Краснокамской больницы, где проходили лечение люди с пневмонией, районной больнице в поселке Юго-Камском, онкоотделении краевой детской клинической больницы. Двухнедельная обсервация применялась и в краевой инфекционной больнице, но 15 апреля она завершилась.