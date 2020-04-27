Генпрокуратура ДНР завела дела против пяти украинских комбригов

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье "теракт" в отношении пяти комбригов ВС Украины после обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"В отношении пяти украинских комбригов возбуждены уголовные дела по фактам совершения террористических актов. Командиры и подчиненные им по службе военнослужащие в период с 24 по 26 апреля обстреляли несколько населенных пунктов ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
По информации ведомства, уголовные дела возбуждены по статье "теракт" в связи с обстрелами подконтрольных ДНР Горловки, Докучаевска, села Коминтерново, поселка Каштановый и Донецка. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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