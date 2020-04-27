Генпрокуратура ДНР завела дела против пяти украинских комбригов

"В отношении пяти украинских комбригов возбуждены уголовные дела по фактам совершения террористических актов. Командиры и подчиненные им по службе военнослужащие в период с 24 по 26 апреля обстреляли несколько населенных пунктов ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.