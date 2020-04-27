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2020-04-27T16:07
https://ria.ru/20200427/1570637115.html
Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела
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РИА Новости

Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела

16:07 27.04.2020
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© СК РФБывший глава города Киров Владимир Быков
Бывший глава города Киров Владимир Быков
© СК РФ
Бывший глава города Киров Владимир Быков. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в отношении Быкова, также обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено дело о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона".
Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешения на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка по цене более 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям за сумму более чем 126 миллионов рублей при его реальной стоимости не менее 165 миллионов.
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Добавляется, что сотрудники УФСБ установили, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.
"По данным фактам вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Кировской области в отношении Владимира Быкова возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.
Дела возбуждены по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "организация растраты денежных средств".
Ранее сообщалось, что в 2014-2017 годах Быковым были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей.
Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.
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Кроме того, ранее сообщалось, что, по данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области было установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 30 ноября 2019 года он был помещен под домашний арест.
Добавляется, что сейчас продолжается расследование дел, возбужденных в отношении Быкова ранее.
Быков был главой города с 2007 по 2016 годы. С октября 2016 года он занимал пост главы законодательного собрания Кировской области, 25 октября 2019 года ушел в отставку досрочно по личному заявлению.
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КировВладимир БыковКировская областьПроисшествия
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