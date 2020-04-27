Против экс-главы Кирова Быкова завели еще два дела

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Следователи возбудили еще два уголовных дела против бывшего главы города Кирова Владимира Быкова , сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в отношении Быкова, также обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено дело о пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2007-2015 годах руководитель ООО "Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения" Леонид Яфаркин и бывший глава Кирова Владимир Быков приобрели право на земельный участок в Кирове, "кадастровая стоимость которого была необоснованно снижена с 51 миллиона рублей до 1,8 миллиона".

Далее Быков помог получить ООО "КЗОРС" разрешения на строительство спортивного комплекса, который ввели в эксплуатацию в 2014 году. Затем в 2015 году он обеспечил заключение между администрацией Кирова и заводом договора купли-продажи части участка по цене более 338 тысяч рублей. Яфаркин и Быков реализовали полученный участок по частям за сумму более чем 126 миллионов рублей при его реальной стоимости не менее 165 миллионов.

Добавляется, что сотрудники УФСБ установили, что в 2010-2018 годах Быков, действуя в составе организованной группы, путем растраты похитил деньги МО "Город Киров" и ООО "Электронный проездной" на сумму не менее 34 миллионов рублей, воспользовавшись своим служебным положением.

"По данным фактам вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Кировской области в отношении Владимира Быкова возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статьям "мошенничество в особо крупном размере" и "организация растраты денежных средств".

Ранее сообщалось, что в 2014-2017 годах Быковым были организованы заключение договоров по поставке нефтепродуктов на общую сумму более 236 миллионов рублей.

Также, по версии следствия, в 2011 году Быков получил через посредника взятку в размере 1,5 миллиона рублей за заключение с ООО "Удобный маршрут" договоров предоставления прав на программное обеспечение, поставки оборудования и оказания услуг по сопровождению внедрения электронной системы оплаты проезда, а также обеспечение последующего финансирования, которым экс-глава Кирова мог способствовать в силу должностного положения.

Кроме того, ранее сообщалось, что, по данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области было установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП"). Было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), 30 ноября 2019 года он был помещен под домашний арест.

Добавляется, что сейчас продолжается расследование дел, возбужденных в отношении Быкова ранее.