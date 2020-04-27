ЕС хочет разработать набор мер для поддержки туристического сектора

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости, Мария Князева. Страны Евросоюза выступают за создание набора мер по поддержке туристического сектора, серьезно пострадавшего от борьбы с пандемией нового коронавируса, говорится в сообщении по итогам совещания министров стран ЕС по туризму.
"Министры выразили решительную поддержку новым и новаторским мерам, которые должны быть приняты как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, для быстрого и эффективного восстановления туристического сектора", - говорится в нем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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