Макрон приветствовал последний обмен между Киевом и Донбассом

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по телефону обсудили ситуацию в Донбассе, французский лидер приветствовал последний обмен между Киевом с самопровозглашенными республиками, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в "нормандской формате". Президент Франции приветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого на Украину вернулись 20 человек", - говорится в сообщении.
Также стороны отметили важность продолжения переговоров для достижения мира в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения