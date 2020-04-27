Макрон приветствовал последний обмен между Киевом и Донбассом

"Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в "нормандской формате". Президент Франции приветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого на Украину вернулись 20 человек", - говорится в сообщении.