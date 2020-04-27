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Онлайн-конференция заместителя министра МЧС России Ильи Денисова
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РИА Новости

Онлайн-конференция заместителя министра МЧС России Ильи Денисова

16:01 27.04.2020
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30 апреля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Ильи ДЕНИСОВА, посвященную Дню пожарной охраны, который отмечается 30 апреля.
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Какова численность современной пожарной охраны? Из числа каких специалистов формируется пожарная охрана сегодня? Какова доля молодых специалистов в пожарной охране? Как в ведомстве организована подготовка высококвалифицированных пожарных? Каковы статистика и основные причины пожаров в нашей стране? Какие разработки ведутся в текущем году и уже созданы за последний год научно-исследовательскими институтами МЧС России в области средств и техники для пожаротушения, обмундирования пожарных? Какие законодательные инициативы в области единых пожарных норм и правил запланированы и реализуются в Министерстве на текущий год? Как проходит работа пожарной охраны в условия пандемии?

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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