Онлайн-конференция заместителя министра МЧС России Ильи Денисова

Какова численность современной пожарной охраны? Из числа каких специалистов формируется пожарная охрана сегодня? Какова доля молодых специалистов в пожарной охране? Как в ведомстве организована подготовка высококвалифицированных пожарных? Каковы статистика и основные причины пожаров в нашей стране? Какие разработки ведутся в текущем году и уже созданы за последний год научно-исследовательскими институтами МЧС России в области средств и техники для пожаротушения, обмундирования пожарных? Какие законодательные инициативы в области единых пожарных норм и правил запланированы и реализуются в Министерстве на текущий год? Как проходит работа пожарной охраны в условия пандемии?